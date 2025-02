Anteprima24.it - In Campania delitti in calo ma è allarme per furti nelle case

Tempo di lettura: 2 minutiC’è un dato, sul fronte della sicurezza in, che sta creando un particolaresociale ed è quello deiabitazioni. Lo ha sottolineato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. “I dati complessivi della delittuosità insono in flessione rispetto 2023 – ha spiegato il prefetto – il 2024 registra una flessione del -5.69%. Quello che invece abbiamo tutti notato è che malgrado anche la flessione ciò che crea moltosociale in questo momento sono iabitazioni. E’ un fenomeno diffuso in tutta la regione per il quale non solo abbiamo già adotatto una serie di strategie e interventi mirati ma questi devono essere sempre più stringenti perchè mi rendo conto che un furto in abitazione, come una truffa ad un anziano, restano elementi disociale che dobbiamo tentare in tutti i modi di affievolire se non eliminare”.