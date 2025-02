Amica.it - In attesa di vedere la prima puntata di "Che Dio ci aiuti 8" con Francesca Chillemi giovedì 27 febbraio, ecco un'anticipazione esclusiva

Novità è la parola chiave per l’ottava stagione di Che Dio ci. La Suor Azzurra di, che alla fine della scorsa stagione abbiamo visto prendere finalmente i voti, si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, insieme alle sue “ragazze”. Invece, dovrà fare i conti con un evento inatteso che sconvolgerà i suoi piani: le verrà chiesto, infatti, di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma. Ragazze complicate, moderne, sfidanti, con storie di famiglie dissestate e quindi con un disperato bisogno di attenzioni.Chi è Cristina, la new entry di “Che Dio ci8”Come Cristina (Ambrosia Caldarelli). Che conosciamo in questa clip ine in ante. Con due occhi neri come la notte e la fermezza di una donna molto più grande dei suoi 16 anni, Cristina è stata costretta a crescere molto in fretta e a contare solo su se stessa, sopravvivendo in un mondo spietato dove droga, prostituzione e violenza sono la normalità.