"Impedire un altro usurpatore progressista come Papa". L'assalto dello scomunicato

Mentre la Chiesa prega per la salute diFrancesco, sperando che il pontefice possa presto guarire e tornare a guidarla, torna a parlare Mons. Carlo Maria Viganò, ex Nunzio apostolico negli Stati Uniti recentementeproprio da Bergoglio con l'accusa di Scisma. In una dichiarazione durissima, resa pubblica sul suo sito “Exurge Domine”, l'ormai ex arcivescovo non ha giri di parole: “bisognache la gerarchiaassicuri un successore a Bergoglio”. Viganò, che da tempo vive in luoghi protetti tra la Svizzera e gli Stati Uniti, centellina le sue stoccate contro ile lo fa in momenti precisi e ben studiati, soprattutto dai suoi social network ed in particolare dal suo canale YouTube, seguito da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Nella sua dichiarazione scritta oggi si rivolge direttamente ai cardinali, coloro che, se disgraziatamente il pontefice non dovesse superare questa prova, saranno chiamati ad eleggerne il successore.