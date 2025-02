Amica.it - “Imma Tataranni”, parla il regista: «La nuova stagione sarà molto romantica»

(askanews) – Dal 23 febbraio in prima serata su Rai1 torna Imma Tataranni Sostituto Procuratore. La quartadella serie, ispirata ai gialli di Mariolina Venezia, con Vanessa Scalera capace di risolvere i casi più intricati in una Matera che è parte della storia, riparte con la protagonista un po’ in crisi. Nel finale della terzainfatti è stata tradita dal marito Pietro (Massimiliano Gallo) e a sua volta ha tradito, con il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice); Imma si trova divisa tra il dover perdonare o meno e in conflitto con se stessa per quello che ha fatto.GUARDA LE FOTOImma Tataranni – Sostituto Procuratore: le foto più belle della fiction di Rai 1 Vanessa Scalera: «Sicuramente nella prima puntata troveremo una Imma Tataranni diversa, perchéstanca, depressa, si rifugia a casa di Barbara Ronchi, Diana De Santis, e passa il tempo a guardare le soap turche e questa è una delle cose che mi ha fatto più ridere di questa