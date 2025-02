.com - Imma Tataranni 4, Alice Azzariti video intervista: «A Imma e Pietro suggerirei di parlarsi di più…»

Leggi su .com

La nostraad, nel cast della serie– Sostituto procuratore 4 nei panni di Valentina De Ruggeri, che ci ha parlato anche di Lucio Corsi, con la complicità di “nonna” Dora RomanoVi presentiamo la nostraad, nel cast della quarta stagione di– Sostituto procuratore nei panni di Valentina De Ruggeri, che ci ha parlato anche del suo “amore” per Lucio Corsi a Sanremo, con la complicità della “nonna” Dora Romano.-Sostituto Procuratore 4 – Vanessa Scalera4: cast e uscitaDiretta da Francesco Amato, e interpretata da Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso, Carlo De Ruggieri, Nando Irene,, Dora Romano, Lucia Zotti, Monica Dugo, Andrea Di Casa, Cesare Bocci,4 andrà in onda per quattro serate dal 23 febbraio su Rai1.