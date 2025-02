Biccy.it - Ilaria Galassi su Helena Prestes e quel like al commento: “Una sberla la meritava”

Alla fine dello scorso anno,hanno avuto un acceso scontro al Grande Fratello, durante il quale l’ex protagonista di Non è la Rai ha persino sferrato un calcio, colpendo però il letto invece della modella brasiliana.La discussione è nata a causa di undiriguardo all’incontro trae il suo compagno. In particolare, laha detto: “Hai chiesto a tuo figlio se il suo papà ti stesse tradendo!“. Una frase apparentemente innocua, che peròha interpretato in modo diverso, reagendo con rabbia. Durante la puntata dedicata all’accaduto, laha spiegato il suo punto di vista, dichiarando: “Avrei preferito che dicesse qualsiasi cosa su di me, ma non sui miei figli.” Il calcio è tuttavia costato auna nomination d’ufficio.