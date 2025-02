Ilgiorno.it - Il Twiga arriva a Milano (dopo il cambio di proprietà): quando aprirà

, 24 febbraio 2025 – Ilsbarca a. Dove la spiaggia non c’è, ma dove – almeno a detta dei nuovi proprietari del marchio – l’opportunità per il lancio di un ritrovo del genere ci sono. E sono importanti. Passaggio di mano Partiamo dall’inizio, con ildi “padrone”. Lo storico beach club fondato e a lungo gestito da Flavio Briatore passa a Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio. I cinque locali a Forte Dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha si fondono con i ristoranti già controllati dalla Lmdv Hospitality che gestirà l'intero business dell'ospitalità. Tra i primi annunci "l'apertura a settembre di un nuovo". Ancora non si sa la zona scelta per la collocazione del locale. Gli obiettivi "Questo progetto non è solo un investimento, come ilnon è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l'hospitality in Italia e all'estero" ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital e di Lmdv Hospitality.