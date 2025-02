Lortica.it - Il Tennis Giotto schiererà dieci squadre senior nella stagione 2025

Leggi su Lortica.it

Ilsarà protagonista dellacon benimpegnate nei campionati toscani e italiani. La presentazione ufficiale degli atleti e delle atlete è avvenuta durante una serata speciale del Trophy Tour, evento che ha portato al circolo aretino i trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup vinti dalle nazionali italiane nel 2024.L’incontro, aperto dal presidente Luca Benvenuti, è stato un’occasione per ribadire la ricchezza e la varietà delle attività delin vista dell’avvio dellaagonistica, previsto per marzo.Serie A2 e B2 maschile al centro dellaNel, ilconferma la propria presenza in Serie A2 con lemaschile e femminile, che scenderanno in campo a partire da ottobre.prima parte dell’anno, però, l’attenzione sarà rivolta alla B2 maschile, dove il circolo è neopromosso.