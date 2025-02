Quotidiano.net - Il sondaggio, gli italiani e la guerra in Ucraina: nel 2025 sarà finita (forse) grazie a Trump

Roma, 23 febbraio– All’inizio del nuovo anno ho chiesto aglidi fare un pronostico: che cosa accadrà nel corso del? Gli intervistati potevano scegliere tra diversi avvenimenti, ma alla fine a prevalere è stata l’idea che questo sia l’anno della fine dellatra Russia e. Una profezia condivisa da elettori di ogni schieramento politico. Certo, nell’opinione pubblica lainnon è più un tema caldo come tre anni fa. L’attenzione è scesa, soffocata da altre priorità e da una sorta di drammatica assuefazione. Il sostegno all’resta, ma il feeling con il presidente Volodymyr Zelensky si è affievolito: solo un italiano su tre ha ancora fiducia in lui. E se Putin resta poco popolare (meno di un italiano su cinque si fida di lui), le simpatie per Zelensky non sono omogenee: nonostante Giorgia Meloni gli abbia appena ribadito pubblicamente la propria vicinanza, il leader ucraino piace decisamente di più a sinistra, mentre Putin guadagna qualche punto tra gli elettori di centrodestra e del Movimento 5 Stelle.