Lanazione.it - Il salvataggio della Beko, Giani replica al ministro Urso: ‘Diamo risposte ai lavoratori’

Siena, 24 febbraio 2025 – Oggi nuova riunione del tavolo sulla crisiEurope al ministero delle Imprese e del made in Italy. Stavolta sarà un faccia a faccia esclusivamente tra azienda e sindacati, perché istituzioni ed esponenti politici non sono invitati. Dopo le dichiarazioni rilasciate sulla vertenza dalAdolfo, il presidenteRegione Toscana, Eugenio, lancia un messaggio forte e chiaro: “Lasciamo da parte le polemiche. La priorità è dareai 299 lavoratori dello stabilimentodi Siena”. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: SCIOPERO LAVORATORIPresidente, la crisiEurope rischia di trasformarsi in un caso politico dopo la missione delin Turchia e ildello stabilimento di Comunanza nelle Marche, Regione guidata dal centrodestra? “Proprio perché ritengo che le polemiche devano sempre essere evitate, si deve partire da dati oggettivi: ilha voluto un incontro diretto in Turchia con la proprietàmultinazionale.