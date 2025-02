Agi.it - Il rosario in piazza San Pietro per Papa Francesco

Leggi su Agi.it

AGI - "In questi giorni da quando il Santo Padreè stato ricoverato al Policlinico Gemelli una intensa preghiera si eleva per lui al Signore da parte di singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero. Da questa sera vogliamo unirci anche noi, pubblicamente, a questa preghiera, qui nella sua casa, con la recita del Santo". Cosi' il Segretario di Stato vaticano, il cardinaleParolin che presiede inSanilche da oggi, ogni sera sarà recitato alle ore 21 per manifestare la vicinanza della Chiesa a. "Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima che invochiamo specialmente con il titolo di Salus Infirmorum. Ella, che è nostra Madre premurosa, lo sostenga in questo momento di malattia e di prova e lo aiuti a recuperare presto la salute", ha detto Parolin ricordando che "negli Atti degli Apostoli si racconta che la Chiesa pregava intensamente mentreera custodito in prigione.