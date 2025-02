Romatoday.it - "Il Ritorno": il poster di Laika con Weidel in uniforme nazista e con i baffi di Hitler

Leggi su Romatoday.it

Lunedì 24 febbraio in via Savoia davanti al Goethe Institut di Roma è apparso il“Die Rückkehr - Il” della street artistche denuncia i risultati dell’estrema destra nelle elezioni politiche in Germania. L’opera ha come protagonista Alice, leader del partito di.