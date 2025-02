Nerdpool.it - Il ritorno dei Difensori di Netflix nel MCU è “inevitabile” secondo il capo della Marvel TV

Con l’imminente debutto di Daredevil: Born Again, l’attenzione dei fan si concentra sul possibiledegli altri eroiserie Defenders nelCinematic Universe (MCU). Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, televisione e animazione deiStudios, ha recentemente discusso di questa possibilità, suggerendo che l’integrazione di personaggi come Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist sia solo una questione di tempo.UnattesoIn un’intervista con ComicBook, Winderbaum ha sottolineato l’importanza di seguire l’evoluzione dei personaggi:“Non lo so, voglio seguire i personaggi e vedere dove vanno. Penso che i due personaggi più importanti per Daredevil: Born Again siano ovviamente Matt Murdock e Wilson Fisk. Vivono e respirano in un mondo dove questi altri personaggi deistanno camminando da qualche parte, quindi penso che gli incontri siano inevitabili.