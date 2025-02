Ilfoglio.it - Il quorum non raggiunto dalla Bsw di Sahra Wagenknecht rende possibile una nuova Große Koalition

La Cdu/Csu ha vinto le elezioni tedesche con il 28,6 per cento e, molto probabilmente, potrà fare unaa due con la Spd (16,4 per cento), senza dover ricorrere anche al sostegno dei Verdi (11.6 per cento). La fortuna del potenziale prossimo cancelliere Friedrich Merz sta tutta in circa 13mila voti che sono mancati alla sinistra populista Bsw di. Solo verso le 2 di notte di lunedì è arrivato il verdetto più importante: Bsw ha conquistato il 4,972%, rimanendo di un soffio sotto alla soglia di sbarramento del 5% e non influenzando così la distribuzione dei seggi del prossimo Bundestag. Va tuttavia notato che i dati non sono ancora formalmente definitivi e che, con un margine così scarso, è probabile che il partito ditenterà ricorso e chiederà riconteggi.