Ilgiorno.it - "Il quadruplicamento moltiplica i disservizi"

Leggi su Ilgiorno.it

Sos 13, il M5S lancia una petizione contro i disagi sulla tratta. La linea del passante ferroviario che collega Milano a Pavia, passando per Locate Triulzi, Pieve Emanuele e Villamaggiore (stazione che serve Lacchiarella e Siziano), è da tempo al centro delle polemiche per i disagi subìti dai pendolari. Disagi che, con i lavori per ildella linea, sono ulteriormente aumentati. Ritardi cronici, cancellazioni improvvise, sovraffollamento e una gestione inefficiente dei lavori di potenziamento infrastrutturale stanno aggravando la situazione, con ripercussioni anche sulla viabilità. La situazione è peggiorata da quando sono stati aperti i cantieri. Raccogliendo le preoccupazioni del territorio, il Movimento 5 stelle ha deciso di promuovere una petizione per l’istituzione di un tavolo di lavoro regionale suiferroviari e i disagi causati dai lavori sulla linea Milano-Pavia (Milano-Genova).