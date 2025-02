Il prezzo è giusto sono d’accordo | Vlahovic via dalla Juve

Leggi su Sportface.it

Quando giunse a Torino di certo non ci aspettava un esito di questo tipo: Dusanè ormai diventato una zavorra per la dirigenza bianconera. L’arrivo di Thiago Motta in bianconero non ha giovato alla carriera di, questo ormai è assodato. Il serbo sta vivendo la sua peggiore stagione alla Cortinassa, non tanto per le statistiche realizzative che di fattole medesime raggiunte nel suo primo anno, ma più per dissidi interni relativi a una incompatibilità ambientale ormai evidente. In un’intervista con la sua nazionaleaveva criticato l’operato di Thiago Motta, definendolo velatamente responsabile del suo rendimento sotto le aspettative. Da lì tutto è cambiato.Qualche gol lo ha messo a segno, per carità, ma il suo carattere forse ancora immaturo lo ha portato anche a scontrarsi a più riprese con la tifoseria torinese.