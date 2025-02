Ilfattoquotidiano.it - Il presidente argentino Milei sotto indagine della procura per la truffa della criptovaluta $Libra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lafederale argentina ha avviato un’formale nei confronti delJaviere un gruppo di imprenditori in relazione allo scandalo sorto a seguitopromozione sospetta, dietro cui si nasconderebbe una mega-internazionale. Lo riporta il quotidiano La Nacion. I reati ipotizzati dallasono, traffico d’influenze, abuso d’ufficio e corruzione.In un post su X,aveva elogiato il lancio dello strumento finanziario, presentato come parte di un progetto privato per “finanziare piccole imprese e startup argentine”, generando una corsa agli acquisti e un conseguente aumento del valore del 1.000%, salvo fare un passo indietro poco dopo, causando un crollo del valorevaluta.Il movimento speculativo nato dal comportamento diè costato oltre 100 milioni di dollari di perdite a investitori argentini e di tutto il mondo.