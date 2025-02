Sport.quotidiano.net - Il post partita. Società irritata per l’atteggiamento. È silenzio stampa

Dopo il pareggio, molto più vicino a una sconfitta che a una vittoria, sul campo della Sammaurese, la Pistoiese si è trincerata nel. Che la delusione per il risultato negativo fosse grande era intuibile, mentre è stata decisamente più criptica la decisione non far parlare nessuno. Laarancione non ha motivato la scelta, ma questa volta non c’entrano gli arbitri: si tratterebbe di una presa di posizione per porre squadra e staff tecnico di fronte alle proprie responsabilità. Lanon avrebbe infatti apprezzato, oltre al risultato,avuto della Pistoiese, che al cospetto di una compagine modesta non ha azzannato lacome ci si aspetterebbe da un team che vuole vincere tutte le partite. E che deve onorare il campionato fino in fondo. Ad oggi l’Olandesina si trova distante ben 16 punti dal primoo occupato dal Forlì e le speranze di rimonta sono definitivamente evaporate.