Ilrestodelcarlino.it - Il portiere è imperdonabile. Ma anche Odjer non evita l’harakiri

Raffaelli 4. Giovane o esperto. Non conta. Il suo è un errore di una gravità inaudita. Perché dieci secondi prima, azione copia-incolla, era suonato il campanello d’allarme. Costruire dal basso è una cosa, sbagliare una costruzione dal basso, pure. Quell’errore (che non è l’unico) è un’altra. Un, nel 2025, puòrinviare lungo. Alagna 4,5. La tenuta della zona destra difensiva dell’Ascoli, in questa partita, è burro. E non affianca mai Silipo quando la partita ha senso. Piermarini 5. E’ a metà strada in tutte le azioni rosse del pomeriggio. Giornataccia. Curado 5. Concorso di colpa perché sugli sfondamenti a destra lui ha tutta la visuale per muoversi sullo scarico. Oltre ad essere il leader di un reparto troppo in difficoltà. Esce infortunato (dal 33’ s’ D’Amore sv). Adjapong 6.