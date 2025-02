Laprimapagina.it - Il Piemonte tra leadership industriale e attrazione di investimenti: strategie e prospettive

IltradiIlsi conferma una delle regioni più competitive d’Italia sul frontee dell’diesteri. Con 1.300 multinazionali presenti sul territorio, è la terza regione italiana per numero di imprese a capitale straniero. Inoltre, vanta un peso significativo nell’export manifatturiero, con una quota del 10,5% sul totale nazionale e un valore complessivo delle esportazioni pari a 64,9 miliardi di euro nel 2023.Particolarmente rilevante è il primato delnel settore aerospaziale, oltre alla terza posizione per export nell’alta tecnologia e conoscenza e alla quarta nell’agroalimentare. La regione si colloca inoltre al secondo posto perdiDiretti Esteri (IDE) e per spesa in ricerca e sviluppo.