Il piccolo Duomo di Milano a Roma | la particolare chiesa in stile gotico che in pochi conoscono

Leggi su Funweek.it

Sul Lungotevere Prati si erge in tutto il suo splendore ildi. Parliamo delladel Sacro Cuore del Suffragio, così conosciuta per via della intensa somiglianza con il più celebredel capoluogo lombardo.Realizzata insia all’interno che all’esterno, è stata edificata nei primi anni del secolo scorso e spicca agli occhi deini abituati a stili architettonici ben diversi nella capitale.IldidiA differenza di quanto si possa pensare, ladel Sacro Cuore del Suffragio è un’opera piuttosto moderna: edificata per volere dell’Associazione del Sacro Cuore del Suffragio delle anime del Purgatorio, fu realizzata tra il 1908 e il 1917.LEGGI ANCHE– > L’incredibile effetto ottico ada vedere almeno una volta nella vitaLoarchitettonico dellaspicca rispetto al resto degli edifici intorno ma si differenzia anche da quello dei tanti altri luoghi di culto presenti nella capitale.