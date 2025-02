Ilrestodelcarlino.it - Il piano industriale di Beko: “Aspettiamo investimenti”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 23 febbraio 2025 –a lungo termine, che possano garantire il perdurare negli anni dello stabilimento di Comunanza. E’ quanto verrà chiesto dal sindaco Domenico Sacconi e dai sindacati, oggi, nel corso del nuovo tavolo sulla vertenzain programma alle 12.30 a Roma, al Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo la bella notizia data nei giorni scorsi direttamente dal ministro Adolfo Urso, infatti, relativa al fatto che la fabbrica di Villa Pera non chiuderà, come invece la multinazionale turca aveva annunciato nel novembre scorso lasciando in ansia più di trecento lavoratori, si passerà dunque alla ‘fase 2’. I dipendenti comunanzesi, appunto, chiedono di investire sul territorio, per evitare che tra qualche tempo si possa tornare nuovamente a parlare di crisi e affinché non si ripresenti lo spettro della chiusura.