Quotidiano.net - Il piano di Del Vecchio per Twiga: come cambiano i locali di lusso da Porto Cervo a Montecarlo

Roma, 24 febbraio 2025 – Si apre un nuovo capitolo per l’ospitalità die saranno ia tracciare le nuove rotte del settore. Per farlo, Lmdv Hospitality - il nuovo gruppo nato dalla fusione tra Triple Sea Food e, che gestirà il settore dell'ospitalità per Lmdv Capital, la holding di Leonardo Maria Del- ha in programma un “ambizioso”di espansione e ristrutturazione dei. Nei lussuosidi Flavio Briatore sono in programma nuove aperture dei ristoranti a marchio Vesta e un volto nuovo per Casa Fiori Chiari che si trasformerà in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi. Leonardo Delha ingaggiato l'architetto milanese Stefano Belingardi per le location die lo studio Fanti Bozzetti Menegon per Forte dei Marmi.