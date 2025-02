Ilpescara.it - Il Pescara consegna la panchina del Milan B a Massimo Oddo

Leggi su Ilpescara.it

ringrazia.il! La vittoria dei biancazzurri di mister Silvio Baldini in casa delFuturo per 2-3 nella giornata numero 28 del Girone B di Lega Pro, infatti, ha prodotto l'esonero di Daniele Bonera come tecnico dei giovani rossoneri. L'ex difensore paga il terzultimo.