Laprimapagina.it - Il paraspifferi è un alleato insostituibile per molti italiani: vediamo perché

Leggi su Laprimapagina.it

Qualecomprare? È la domanda che migliaia disi fanno, soprattutto quando il freddo è davvero pungente. Il migliorpuò essere per porte o finestre ed è di fondamentale importanzadeve impedire al vento e agli spifferi di insinuarsi negli spazi che spesso si creano tra il pavimento e/o davanzale e i serramenti.Ilsi applica alla parte inferiore di finestre e porte. Può essere necessario incollarlo alla porta mediante adesivo o nella versione più semplice è un “salsicciotto” che si appoggia alla porta. Questo oggetto evita il passaggio degli spifferi di aria fredda e non solo.Infatti sono utili anche d’estate per evitare che l’aria calda passi sotto le finestre rendendo meno efficace il compito del condizionatore d’aria. Con unsi evita anche che degli insetti si intrufolino in casa.