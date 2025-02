Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025: brutte notizie su Adelaide

US RAIper. Questa settimana a Il, Umberto torna da Londra segnato dalle reali condizioni della donna. Anche Enrico scoprirà cosa sta davvero succedendo ad. Maggiori info su quello che accadrà nella soap di Rai1 nelle nostre. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 24 a venerdì 28Lunedì 24: Tancredi mette Giulia alle stretteTancredi mette Giulia alle strette in merito alla scelta di tradire Botteri, ricordandole che per fare carriera non deve avere scrupoli. Botteri, intanto, invita la Furlan a cena. Si scopre che le cure non hanno fatto effetto su, la quale, nel frattempo, è sparita.