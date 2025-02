Secoloditalia.it - “Il Papa sta riposando”: l’aggiornamento dal Gemelli. Il rianimatore: possibile sepsi dietro il problema renale

“La notte è trascorsa bene, ilha dormito e sta”: in dodici laconiche parole la sala stampa della Santa Sede ha aggiornato la mattina di lunedì 24 febbraio sulle condizioni di salute di Francesco, ricoverato alda undici giorni.Nella giornata di ieri, come ha riferito il bollettino medico serale, si sottolineava che le condizioni di salute del”permangono critiche; tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie. Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia”. Una nuova criticità- pure ritenuta sotto controllo – si è manifestata ieri: ”alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza, allo stato sotto controllo. Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali.