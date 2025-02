Ilrestodelcarlino.it - Il Papa nomina don Riccardo Battocchio vescovo di Vittorio Veneto

Venezia, 24 febbraio 2025 – Unadi spessore religioso e culturale. Lo stessoFrancesco, in condizioni critiche al Policlinico Gemelli, hato nuovodella Diocesi didon, prete della Diocesi di Padova e attualmente rettore dell’Almo Collegio Capranica. L’annuncio è stato dato oggi, lunedì 24 febbraio alle 12, dalla sala stampa vaticana e in contemporanea nelle diocesi di Padova e die all’Almo Collegio Capranica. Dallo scorso 30 dicembre 2024 la sede episcopale di, era vacante dopo la partenza di monsignore Corrado Pizziolo per la sua missione in Brasile. Il saluto di Luca Zaia Il presidente della Regione, Luca Zaia ha voluto salutare il nuovodi, 62 anni,to stamattina dal: "In queste ore difficili e di grande sofferenza personale,Francesco hato il nuovodinella persona del reverendo, originario di Bassano del Grappa.