Secoloditalia.it - Il Papa al Gemelli in lieve miglioramento, ma i medici non sciolgono la prognosi. “È l’ora della speranza contro ogni speranza”

Leggi su Secoloditalia.it

Francesco ricoverato aldallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale migliora, ma laresta riservata. «Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un», fa sapere il Vaticano aggiornando sullo stato di salute del Pontefice, aggiungendo al bollettino: «Anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati».Ilal: condizioni inE il mondo tira un sospiro di sollievo apprendendo che, da sabato sera,Francesco «non ha presentato ulteriori crisi respiratorie». Che la notte tra domenica e lunedì «è trascorsa bene», e che l’umore, al risveglio di lunedì, «è buono: le terapie proseguono, non ci sono dolori».