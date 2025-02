Anteprima24.it - Il nuovo presidente Flavian Basile indica la road map di Ance Benevento per i prossimi 4 anni

Tempo di lettura: 3 minutiLegalità, trasparenza e sostenibilità: sono queste le tre direttrici di marcia per l’Associazione dei Costruttori di. Le ha delineate oggi, neodi questo ramo della Confindustria, quale “map” per la sua gestione degli imprenditori protagonisti delle costruzioni della provincia didopo il mandato conclusosi per Mario Ferraro. Ilcorso è iniziato questa mattina al teatro Comunale alla presenza deldinazionale Federica Brancaccio e deldi Confindustria Oreste Vigorito. L’eracostituisce un segnale di continuità con il passato e questa mattina al teatro Comunale c’è stato il passaggio di consegne con il past president Ferraro che ha terminato la sua positiva esperienza dopo 8