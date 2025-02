Amica.it - Il nuovo brand di borse (a prezzi contenuti) che fa impazzire le celeb

Nella classifica delle più cool e accessibili del momento si posizionano quelle di Aupen, nato nel 2022 con sede a Brooklyn e Singapore. Da Charli XCX a Emily Blunt, le star che lo indossano e i loro modelli preferiti. Avvistata per le strade di New York il 5 febbraio, Anya Taylor-Joy ha optato per cappotto Alexander McQueen, borsa Aupen modello Nirvana e gioielli Tiffany & Co., mentre Lady Gaga ha optato per una mise elegante con vestito Ferragamo, occhiali da sole di Emmanuelle Khanh e borsa Nirvana. Per partecipare al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Lucy Liu ha indossato abito con paillettes di Alex Perry, pump Stuart Weitzman e borsa Nirvana Ice. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di Charli XCX, Selena Gomez ed Emily Blunt.