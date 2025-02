Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra il Como e l’Inter: le considerazioni di Filardi

L’ex giocatore delMassimoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Per fortuna è finito febbraio. Battute a parte, ala squadra partenopea è partita benissimo, giocando un ottimo primo tempo, con aggressività e fisicità, ma non ha retto per 90’. Del resto è impossibile mantenere quei ritmi e quella intensità per tutta la gara. Secondo me ildeve crescere nella gestione delle forze nel corso dei 95’. Altrimenti rischia di andare fuori giri. Non è un caso che nelle ultime gare gli azzurri hanno fornito prestazioni ottime nei primi tempi”.Neldi Ottavio Bianchi. “Nel nostro, Bianchi, strategicamente, ci diceva di accelerare nei primi 20/25’ dei due tempi, per poi rallentare, a prescindere dal risultato.