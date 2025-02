Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il primo posto perso: parola a Perinetti

Como-, il giorno dopo e la perdita del. Ne ha parlato anche il dirigente sportivo Giorgioa 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel programma ‘1 Football Club’.“Tornerei all’inizio della stagione, quando l’Inter è stata giustamente designata come la grande favorita per lo scudetto. È una squadra che è cresciuta negli anni, ha una rosa completa e una grande società, quindi aveva tutti i favori del pronostico. Tuttavia, era impensabile che a questo punto della stagione ci fosse solo un punto di differenza trae Inter. La squadra partenopea ha fatto un percorso straordinario e sta giocando un campionato di altissimo livello”.Ilattuale.Complice il mercato di riparazione?. “Certo, non è stato fortunato e alcuni episodi hanno inciso, come il pareggio all’ultimo minuto contro la Roma o il passo falso contro il Como, dovuto a una condizione fisica non ottimale.