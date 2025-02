Ilnapolista.it - Il Napoli di De Laurentiis ha un progetto oltre agli ingaggi di grandi allenatori (poi abbandonati)?

Ildi Deha undi(poi)?Il tweet a margine del match contro il Como è la bandierina sul ventiquattresimo stato in una partita a Risiko! Game, set and match. È l’ultimo chiodo sulla bara di unche sembra davvero non averne più, mentalmente per lo più. Dovesse malauguratamente continuare questo trend, ilrischia di uscire fuori anche dalle prime quattro, la Lazio dista solo nove punti. Del resto la stagione passata non sembra aver insegnato nulla a nessuno. In molti ritenevano erroneamente che si sarebbe arrivati in Champions per diritto divino, e invece si è stati spettatori di una stagione di delirium tremens. Chi ha rimesso insieme i cocci di quel disastro sembra già essere passato di moda.De(suo malgrado?) è tornato al centro del villaggio, nonostante un’assenza mediatica prolungata, fatta eccezione per gli ennesimi affannosi sopralluoghi alla ricerca di una dimora, sebbene non ne abbia avuto voglia in ventuno anni di presidenza.