Il Napoli corre ma col 3-5-2 ha perso gli automatismi Il Dna del Napoli è il 4-3-3

Il, il punto è che col 3-5-2 hagli. È storicamente squadra da 4-3-3Cari amici vi scrivo, così mi distraggo un po’.Non c’è niente di meglio che una canzone di Lucio Dalla per distrarsi dalle delusioni provocate da un traditore “lunch match” il quale, oltre a rovinarci una tranquilla digestione di un semplice e poco pesante pranzo domenicale, ci ha subdolamente reso evidente, in un colpo solo, che tutta quella serie di dubbi, di piccole incertezze, di timori che ci portavamo dietro da tre settimane, sono diventati cruda e dura realtà.Sono bastate meno di due ore trascorse su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno e trentasette (ahi, Rrahmani) per far gridare a tutti, amici e nemici, che il Re (alias, il) è nudo.Immediatamente si è scatenata una guerra a suon di “post” tra Apocalittici e Integrati (Umberto Eco ci perdoni).