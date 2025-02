Spazionapoli.it - Il Napoli cade a Como, ma la reazione dell’Inter è incredibile: cosa è successo ad Appiano Gentile

Ultimissime Calcio– Il ko contro ilfa più male del previsto. Ilha perso il primo posto in classifica e sfiderà l’Inter nel prossimo match. Sembrava una stagione perfetta quella del, ma poi le battute d’arresto hanno avuto la meglio. L’ultima, in ordine cronologico, fa più male del previsto. Gli azzurri cadono asotto i colpi di Diao che sigla il 2-1 e permette all’Inter di godere del primo posto in classifica. Proprio i calciatori nerazzurri erano focalizzati al massimo sulla partita andata in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Infatti, è stata svelata ladi Simone Inzaghi e non solo.L’Inter si gode la “caduta” del: ladella squadraInter econtinuano a contendersi lo Scudetto a distanza. Prima i nerazzurri (vittoriosi contro il Genoa) e poi la chance a disposizione dei partenopei per ritornare in testa.