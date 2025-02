Game-experience.it - Il museo del videogioco GAMM affida la gestione delle attività promozionali dell’area CINEMA all’agenzia Syncronia

Game Museum, il più grandedi videogiochi d’Italia, gestito da Kabuto srl., hatoladi eventi e altrelegate al settoretografico. L’obiettivo è quello di sviluppare nuove e inedite opportunità che questa innovativa realtà museale offre grazie a uno spazio di oltre 700 metri quadrati situato nel cuore di Roma – in viaTerme di Diocleziano 35/36, accanto a Piazza della Repubblica – e che nei primi due mesi dall’apertura ha già superato le 10.000 presenze.Nello specifico,si occuperà di gestire allestimenti speciali negli spazi dele di organizzare panel tematici ed eventibrandizzati, legati alle releasetografiche in arrivo. Già in primavera verranno organizzati alcuni eventi speciali dedicati a franchise di grandissimo successo come Ghostbusters e Harry Potter, con raduni a tema e interventi prestigiosi dal mondo del doppiaggio.