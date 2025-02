Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli: l’opinione di Fedele

Leggi su Terzotemponapoli.com

A ‘ForzaSempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto il dirigente sportivo Enrico. Di seguito le sue parole. “Ilè in affanno solo fisico, non c’è altro. Conte è un grande allenatore che non dovrebbe mai parlare, nè prima e nè dopo. Perché sparla. Parlare di questione mentale è sviare. Il miglior primo tempo di quest’anno è stato proprio quello di Como, aggredendo e dominando il campo. Pure senza tirare. La squadra partenopea nella ripresa ha avuto un crollo fisico, così come è successo nelle precedenti tre partite. Poi c’è stata confusione nei cambi”.In difficoltà fisica “Lo si può spiegare così: ilè fatto da corazzieri e con i singoli copre troppi metri. La verità è che un eccesso di lavoro a secco, intenso, a calciatori così strutturati fisicamente non ha fatto bene.