Il Mezzolara vince il derby e sogna

Gol e spettacolo nella nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, ildi Nicola Galletti (nella foto) si è aggiudicato, con il roboante punteggio di 6-2, l’attesotutto bolognese andato in scena sul campo del fanalino di coda Granamica e, grazie a questo successo ed al concomitante pareggio interno a reti bianche della capolista Tropical Coriano contro i ferraresi del Sant’Agostino, il team budriese si trova ora finalmente in vetta alla classifica, a quota 51 punti, a pari-merito con la stessa compagine romagnola. Alle loro spalle continua a macinare punti il Castenaso che, grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Osteria Grande maturata nell’anticipo di sabato pomeriggio, si trova ora in terza posizione ad appena quattro lunghezze di distacco dalla vetta.