Leggi su Justcalcio.com

2025-02-24 17:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Ilha annunciato un “piano di trasformazione” che potrebbe provocare 200 licenziamenti.Il club ha informato la Borsa di New Yorksue intenzioni questa mattina al fine di restituirla alla redditività dopo cinque anni consecutivi di perdite.La notizia non andrà bene con i sostenitori frustrati dai progressi in campo – loè 15 ° in Premier League – e una serie di sviluppi deludenti.Quasi 250sono stati licenziati l’anno scorso, mentre i rapporti di questa mattina hanno affermato che ledideidi Sir Jim Ratcliffe erano anche andate fino alla chiusura della mensa del personale.La dichiarazione di oggi recitava: “Ilannuncia che trasformerà la sua struttura aziendale come parte di una serie diaggiuntive per migliorare la sostenibilità finanziaria del club e migliorare l’efficienza operativa.