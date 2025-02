Ilrestodelcarlino.it - Il Lentigione perde col Forlì tra gli applausi

(3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (12’ st Bonetti); Cavacchioli, Sabba (32’ st Pari), Nappo, Alessandrini; Mordini, Nanni (30’ st Battistello); Pastore. A disp. Delti, Cortesi, Maggioli, Grieco, De Marco, Babbi. All. Cassani.(4-3-3): Martelli; Mandrelli (39’ st Drudi), Sbardella, Saporetti, Falasca (6’ st Graziani); Campagna, Rossi (4’ st Lombardi), Gaiola; Macrì (32’ st Lilli), Petrelli (24’ st Trombetta), Farinelli. A disp. Colombo, Eleonori, Valentini, Firman. All. Miramari. Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Posteraro e Pallone). Rete: 50’ st Trombetta. Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Capiluppi, Mordini, Sbardelli, Campagna. Al 40’ st espulso per proteste Filippo Ceglia, allenatore in seconda del. Angoli 2 a 4, recuperi 2’+6’.