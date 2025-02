Iodonna.it - Il latte è un prezioso alimento su cui circolano però diverse fake news. Tra queste che fa ingrassare. Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Macorsini, nutrizionista

loIlè unspesso vittima di, come ad esempio quella secondo cui fa aumentare il giro vita. Ma tra le sue tante proprietà nutrizionali quella di farnon è presente. Certo contiene anche i lipidi, che svolgonouna funzione ben precisa: dare energia all’organismo. Chi desidera perdere peso dovrà consumarlo entro le dosi consigliate. Quali sono? LoElisabetta, biologadi Humanitas Medical Care – Ospedale Humanitas Mater Domini. Yogurt, buono e leggero: perché è l’giusto anche in estate X Leggi anche ›di riso: quali sono i benefici e le controindicazioni Quale scegliere per la dieta«È da sempre consigliato da pediatri e medici, perché è unche contiene tantissimi nutrienti necessari a garantire un buono stato di salute, soprattutto se inserito all’interno di una dieta sana.