Il gruppo vitivinicolo Argea acquista l' importatore statunitense di vini WinesU

Gli Stati Uniti valgono oltre il 30% dei ricavi di, primo brandprivato italiano. E per rafforzare la presenza su questa piazza strategica, ilguidato da Massimo Romani ha acquisito, storicodi, che ha ceduto il 100% delle quote. Il portafoglio prodotti dicomprende 7 cantine (tra cui Varvaglione, Nicolas Potel, Ruggeri, Saracco, Villadoria) con un totale di 11 etichette. L'operazione (il cui ammontare non è stato reso noto) garantirà adun «accesso diretto al mercato, rafforzandone la presenza attraverso sinergie strategiche». L'obiettivo è ampliare il portafoglio clienti e accelerare la crescita dei marchi premium.Per WinewU fatturato da 35 milioni di euroè una società fondata oltre 45 anni fa a Eddystone, Pennsylvania, da Gino Razzi col nome di Viva vino imports.