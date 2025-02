Lanazione.it - Il Grifone torna a vincere. Figline battuto di misura

CALCIOIncredibile allo Zecchini. E’ successo, la prima volta in assoluto nello stadio maremmano, di tutto alla terna arbitrale: nell’intervallo sostituiti i due assistenti con due dirigenti delle due società. Grosseto per dimostrare che è ancora vivo e che punta al secondo posto,che tenta di uscire dalla zona playout. Questo il tema tattico della gara che ieri pomeriggio, per la decina giornata del girone di ritorno, ha visto di scena le due formazioni allo "Zecchini". Inizio di gara vivace con i valdarnesi di mister Brachi che rispondono con determinazione agli attacchi dei padroni di casa. Manovre efficaci da ambo le parti, ma scarse le conclusioni nello specchio delle due porte. Al 24’ l’arbitro sospende la gara perché richiamato dal primo assistente, la signora Beatrice, che accusa un fastidio ad una caviglia.