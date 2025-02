Ilfattoquotidiano.it - Il governo ha rinviato di almeno un anno la riforma della disabilità. Le associazioni: “Vogliono affossarla”

Doveva essere la legge epocale a sostegno delle persone con, suscitando grandi aspettative e speranze. La cosiddettadelleinvece slitterà diune sarà resa operativa solo a partire dal primo gennaio 2027. È quanto stabilito dal voto alla Camera (165 voti sì, 105 contrari e 3 astenuti) con il decreto Milleproroghe. La conversione in legge era stata approvata anche dal Senato, quindi non occorrono ulteriori votazioni in Parlamento. Si tratta di una legge, pubblicizzata non poco dalMeloni, molto attesa dalle persone cone le loro famiglie perché mette nero su bianco la nuova valutazione multidimensionale per elaborare il Progetto di vita individuale e personalizzato, definisce la condizione di, introduce l’accomodamento ragionevole,le procedure di accertamento dell’invalidità civile e disciplina normative inerenti alcuni fondamentali aspetti di vita delle persone in condizioni di fragilità.