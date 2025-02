Gamberorosso.it - “Il gelato artigianale non esiste. È una grande bufala”. La provocazione di un gelatiere siciliano

Leggi su Gamberorosso.it

Nel settore delc'è parecchio malcontento. I gelatieri che lavorano con tutti i crismi vorrebbero tutelare le loro imprese da chi, per fare un, utilizza semplicemente delle polverine, i cosiddetti prodotti “Sprint” ai quali basta aggiungere dell'acqua calda per ottenere uncremoso e soddisfacente a un palato poco allenato. La tutela, come abbiamo spiegato ampiamente qui, non è garantita dall'aggettivo “” e ancora non si è giunti a un ipotetico disciplinare che salvaguardi uneffettivamente “naturale”, ovvero ottenuto partendo da materie prime naturali (per inciso anche la farina di semi di carrube lo è, naturale). Disciplinare che, temiamo, non vedrà mai la luce."Ilè una"Parte da questo contesto ladi Peppe Flamingo,di Don Peppinu, che senza troppi giri di parole dichiara quanto ilsia una: «O meglio: non è corretto parlare di “” perché in Italia questo termine qualifica semplicemente il tipo di impresa, che è un’azienda familiare di piccole dimensioni dove il prodotto viene fatto nel retrobottega.