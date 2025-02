Sport.quotidiano.net - Il Galli batte Benevento e torna in carreggiata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Tutto secondo copione. Polisportivacancella il passo falso di Broni e spazza viain una gara mai in discussione. Troppo ampia la differenza tra i due roster, con la formazione di Garcia che ha legittimato fin dalla prima frazione. Top scorer di serata Mioni, autrice di 20 punti personali. Broni da riscattare e un’avversaria da non sottovalutare. Due ingredienti che ben hanno trovato risposta fin dall’inizio. Dopo il 4-0 timbrato Cruz, la squadra di Garcia fa subito capire che di aver la testa sul pezzo scappando sull’11-4 con la tripla di Stroscio al 3?. Toffolo segna dalla lunetta, ma in campo è la squadra di casa a dominare con Faustini e Degiovanni che obbligano coach Musco al timeout sul 17-5. Stroscio e Faustini fanno più diciannove, con Chiapperino che replica dall’arco per il 24-8.