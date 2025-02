Metropolitanmagazine.it - Il futuro del Bucky di Sebastian Stan nell’MCU secondo il regista del nuovo Captain America

In una recente intervista con Variety, ildi: Brave New World Julius Onah ha rivelato i dettagli del cameo dinel film, che vede l’ex Soldato d’Inverno impegnato in una campagna per il Congresso. La scena, che funge sia da richiamo al passato di Sam Wilson sia da introduzione per le future trame dell’MCU, ha attraversato diverse iterazioni prima di approdare alla sua forma finale, mostrando la continua evoluzione dei personaggi Marvel. La rivelazione segna un altro cambiamento significativo nell’approccio dell’MCU allo sviluppo dei personaggi, visto che questi volti noti assumono ruoli inaspettati nell’universo.“Ci sarebbe sempre stata una scena che richiamava la storia di Sam, e c’erano diverse scelte.è sempre stato lì dalla prima bozza a cui ho partecipato, ma in posizioni leggermente diverse nel film“, ha spiegato Onah a Variety.