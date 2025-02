Europa.today.it - Il francese Macron e l'inglese Starmer presentano a Trump la loro ricetta per la pace in Ucraina

Leggi su Europa.today.it

I leader delle due potenze nucleari europee arrivano alla Casa Bianca per spingere il presidente Donalda non trattare esclusivamente con il leader russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in. Il presidenteEmmanuele il premier britannico Keirsono in.