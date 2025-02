Pianetamilan.it - Il figlio di Recoba ricorda proprio il papà: golazo del Chino Junior | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Jeremíadi Álvaro ', ex attaccante dell'Inter, in gol di tacco sugli sviluppi di calcio d'angolo con il NacionalJeremía21enne di Álvaro "El, stella dell'Inter dalla fine degli anni '90 ai primi 2000 e pupillo di Massimo Moratti, gioca come centrocampista offensivo in Uruguay, nel Nacional di Monte. Nel "Clasico" contro il Peñarol ha segnato il gol del definitivo 1-1 deviando di tacco un cross da calcio d'angolo, una rete molto simile a quella segnata da Roberto Mancini in Parma-Lazio della stagione 1999-2000. Guarda il